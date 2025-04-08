"АвтоВАЗ" запустил продажи своих автомобилей через "Яндекс Маркет". Первыми воспользоваться новым сервисом смогут жители Воронежа.

Российский автогигант продолжает осваивать цифровые площадки. Теперь купить Lada можно не только в салонах, но и через "Яндекс Маркет". Правда, пока только в Воронеже — другие города планируют подключить позже.

На маркетплейсе представлен весь модельный ряд: Granta, Vesta, Niva, Largus. Покупатели могут сравнить характеристики разных версий и выбрать подходящий вариант. После оформления заказа система предложит ближайший дилерский центр для получения машины.

"АвтоВАЗ" постепенно увеличивает число онлайн-партнеров. До "Яндекс Маркета" продажи запустили на Wildberries, Ozon, "Мегамаркете" и в "Т-Банк авто".

Новый канал сбыта должен упростить покупку автомобиля. Особенно для тех, кто привык делать выбор в интернете.

Пока непонятно, повлияет ли это на цены. Но точно известно — оплатить машину можно будет прямо при получении в том автосалоне, который выберет по своему усмотрению покупатель.