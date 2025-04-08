Первой моделью стал грузопассажирский фургон V90 Transformer с уникальной трансформируемой перегородкой.

Российский авторынок пополнился новой маркой – Avior. Первой моделью стал грузопассажирский фургон V90 Transformer, сочетающий функции перевозки пассажиров и грузов. Особенность автомобиля – подвижная перегородка, разработанная смоленской компанией «АТК», которая позволяет сохранить грузовой объем 11,5 м³ даже при наличии дополнительного ряда сидений.

Фургон длиной 6 метров оснащен 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Производитель предлагает две версии с полной массой 2,5 и 3,5 тонны.

Автомобиль позиционируется как аналог Ford Transit и Peugeot Boxer. При этом его грузоподъемность и объем багажного отсека (до 12 м³) делают его конкурентоспособным решением для малого и среднего бизнеса.