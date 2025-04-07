Новая модель ИИ от OpenAI научилась реалистично генерировать тексты внутри изображений.

Современные генераторы изображений достигли уровня, когда они могут создавать убедительные подделки документов. Новая модель OpenAI 4o подтверждает этот тревожный тренд.

Технология демонстрирует значительный прогресс в обработке текстовых элементов внутри изображений. Если раньше ИИ часто допускал ошибки в написании слов и форматировании, теперь он создает практически безупречные документы. Примером стал реалистичный фальшивый чек из ресторана, включающий все необходимые детали – от перечня блюд до расчета чаевых.

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что подобные возможности могут быть использованы для мошенничества. Особую опасность представляет потенциальное создание поддельных финансовых документов, удостоверений личности и других официальных бумаг. Это ставит под сомнение достоверность любых изображений в цифровом пространстве.