Современные генераторы изображений достигли уровня, когда они могут создавать убедительные подделки документов. Новая модель OpenAI 4o подтверждает этот тревожный тренд.
Технология демонстрирует значительный прогресс в обработке текстовых элементов внутри изображений. Если раньше ИИ часто допускал ошибки в написании слов и форматировании, теперь он создает практически безупречные документы. Примером стал реалистичный фальшивый чек из ресторана, включающий все необходимые детали – от перечня блюд до расчета чаевых.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что подобные возможности могут быть использованы для мошенничества. Особую опасность представляет потенциальное создание поддельных финансовых документов, удостоверений личности и других официальных бумаг. Это ставит под сомнение достоверность любых изображений в цифровом пространстве.