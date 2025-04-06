Ученые разработали реалистичную имитацию кожи человека с помощью 3D-печати. Разработка может положить конец тестированию косметики на животных.

Биоинженеры создали трехслойную модель кожи, которая максимально точно повторяет структуру и функции человеческой. Для этого они использовали 3D-печать с живыми клетками в составе специального гидрогеля.

Главная сложность заключалась в том, чтобы материал сохранял стабильность, не повреждая клетки. Австрийские специалисты решили проблему, применив щадящие методы сшивания полимеров. Предварительные испытания подтвердили, что клетки в таком окружении не только выживают, но и формируют полноценную ткань.

Сейчас команда проверяет, как напечатанная кожа взаимодействует с косметическими наночастицами. Успех этих экспериментов может перевернуть индустрию, предложив этичную и точную альтернативу тестам на животных.