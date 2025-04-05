Meta* продолжает совершенствовать свои ИИ-модели, но даже технологические гиганты сталкиваются с неочевидными проблемами.
Внутренние тесты Llama 4 выявили слабые места в математической обработке и логических рассуждениях. Несмотря на это, Meta не откладывает релиз – модель должна выйти до конца месяца.
Разработчики анализируют методы конкурентов, включая DeepSeek, чтобы ускорить доработку алгоритмов. Особое внимание уделяется системе логического вывода и голосовому синтезу.
Официальный анонс Llama 4 запланирован на 29 апреля в рамках мероприятия LlamaCon.
* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России