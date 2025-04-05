Агентство элитной недвижимости Whitewill опубликовало рейтинг самых дорогих арендных предложений Москвы. Возглавила список просторная квартира в премиальном комплексе с ежемесячной стоимостью 4,3 млн рублей.

Агентство Whitewill представило свежий обзор самых дорогих предложений, где цены за месяц аренды сопоставимы со стоимостью хорошей иномарки.

Лидером рейтинга стала квартира площадью 439,5 квадратных метров в жилом комплексе класса de luxe. За 4,3 миллиона рублей в месяц арендаторы получают не просто жилье, а настоящий частный особняк в центре города: четыре спальни с гардеробными, две кухни (включая отдельную для персонала), кабинет и даже четыре машино-места в подземном паркинге.

Особого внимания заслуживает пентхаус в Замоскворечье, занявший второе место. За 4 миллиона рублей в месяц предлагается двухуровневое пространство с домашним кинотеатром, тремя каминами (включая биокамин) и полноценной СПА-зоной с сауной, хаммамом и джакузи. Площадь лота составляет 433 квадратных метра.

Замыкает тройку лидеров апартаменты на 76 этаже одной из башен "Москва-Сити". Несмотря на относительно скромные 250 квадратных метров, стоимость аренды достигает 2,5 миллиона рублей ежемесячно. Главная ценность - панорамные виды и эксклюзивный адрес.

В пятерку также вошли:

- Квартира в Хамовниках (312 кв.м) за 2,3 млн рублей

- Апартаменты у Кремлевской набережной (160 кв.м) за 2,3 млн рублей