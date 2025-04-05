Агентство Whitewill представило свежий обзор самых дорогих предложений, где цены за месяц аренды сопоставимы со стоимостью хорошей иномарки.
Лидером рейтинга стала квартира площадью 439,5 квадратных метров в жилом комплексе класса de luxe. За 4,3 миллиона рублей в месяц арендаторы получают не просто жилье, а настоящий частный особняк в центре города: четыре спальни с гардеробными, две кухни (включая отдельную для персонала), кабинет и даже четыре машино-места в подземном паркинге.
Особого внимания заслуживает пентхаус в Замоскворечье, занявший второе место. За 4 миллиона рублей в месяц предлагается двухуровневое пространство с домашним кинотеатром, тремя каминами (включая биокамин) и полноценной СПА-зоной с сауной, хаммамом и джакузи. Площадь лота составляет 433 квадратных метра.
Замыкает тройку лидеров апартаменты на 76 этаже одной из башен "Москва-Сити". Несмотря на относительно скромные 250 квадратных метров, стоимость аренды достигает 2,5 миллиона рублей ежемесячно. Главная ценность - панорамные виды и эксклюзивный адрес.
В пятерку также вошли:
- Квартира в Хамовниках (312 кв.м) за 2,3 млн рублей
- Апартаменты у Кремлевской набережной (160 кв.м) за 2,3 млн рублей