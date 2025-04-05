Математики выявили схему обвала криптовалюты на $3,5 млрд. Их метод выявил подозрительные торговые схемы, указывающие на скоординированную атаку.

Группа математиков из Великобритании разработала новый метод анализа криптовалютных рынков, который помог раскрыть скрытые механизмы катастрофического обвала TerraUSD и LUNA в мае 2022 года. Используя временной многослойный анализ графов, ученые смогли выявить необычные торговые паттерны, предшествовавшие потере $3,5 млрд.

Доктор Ричард Клегг и его команда обнаружили, что за несколько дней до краха активность на рынке сосредоточилась в руках всего пяти-шести трейдеров. Каждый из них контролировал почти одинаковую долю операций, что статистически крайне маловероятно в условиях нормальной рыночной среды. Такой уровень координации указывает на возможную преднамеренную атаку на стабильность системы.

Ученые применили специально разработанное программное обеспечение, позволяющее визуализировать сложные взаимосвязи между различными криптовалютами в блокчейне Ethereum. Этот инструмент показал, как серия крупных сделок могла преднамеренно дестабилизировать стейблкоин TerraUSD, который должен был сохранять фиксированную стоимость.

Разработанная методика представляет ценность не только для ретроспективного анализа. Она может помочь регуляторам и участникам рынка выявлять подозрительную активность в реальном времени и предотвращать подобные кризисы в будущем. Особенно актуально это для криптовалютного рынка, где традиционные методы финансового контроля часто оказываются неэффективными.

Полученные результаты ставят под сомнение устойчивость алгоритмических стейблкоинов и демонстрируют их уязвимость перед скоординированными атаками. В более широком смысле работа британских математиков открывает новые возможности для анализа сложных финансовых систем и выявления скрытых рисков.