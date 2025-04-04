Электрический внедорожник Honda 0 впервые показали публике с Ферстаппеном за рулем. Модель поступит в производство в 2026 году.

На трассе Судзука перед Гран-при Японии состоялся необычный показ – Макс Ферстаппен вывел на трек закамуфлированный прототип будущего электрического внедорожника Honda 0 SUV. Демонстрационный заезд стал частью празднования шестилетия партнерства Honda и Red Bull Racing.

Новинка сохранила узнаваемые черты концепта, представленного на CES 2025: пиксельные фары, скрытые дверные ручки и обтекаемый силуэт. Производитель обещает просторный салон с хорошим обзором и новую мультимедийную систему ASIMO. Особенностью серии Honda 0 станет рулевое управление по проводам без механической связи с колёсами.

Вместе с Ферстаппеном в шоу-заезде участвовали Юки Цунода и другие пилоты Red Bull. Серийное производство модели начнется в 2026 году на заводе в Огайо. Параллельно Honda готовит к выпуску более динамичную версию 0 Saloon с клиновидным профилем. Компания пока не раскрывает технические характеристики, но подчеркивает, что обе модели созданы на полностью новой электрической платформе.