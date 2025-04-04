Американские фондовые индексы резко упали после введения новых тарифов на импорт. Акции технологических гигантов NVIDIA и Apple потеряли до 8-10% стоимости за день.

Американские СМИ утверждают, что фондовые рынки переживают резкое падение после решения администрации Трампа ввести новые пошлины на импорт. Индекс Dow Jones за день просел на 1600 пунктов, что составляет около 4% его стоимости. Особенно сильно пострадали акции технологических компаний – NVIDIA подешевела на 8%, Apple потеряла 4% после вчерашнего 10-процентного обвала.

Новые тарифные меры включают 10-процентную пошлину на весь импорт в США. Для отдельных стран ставки еще выше: товары из ЕС теперь облагаются 20-процентным сбором, китайский импорт – рекордными 54%. Исключение пока сделано только для стали, алюминия и автокомпонентов, которые остаются под прежними 25-процентными тарифами.

Китай немедленно ответил 34-процентной пошлиной на американские товары. Эксперты предупреждают, что этот обмен ударами может продолжиться, пока не приведет к серьезному нарушению глобальных цепочек поставок. Особую тревогу вызывает ситуация с полупроводниками – пока они освобождены от новых сборов, но передышка может быть временной.

Для потребителей это означает резкий рост цен. Например, iPhone при сохранении текущих тарифов может подорожать до 3500 долларов, что неизбежно снизит спрос. Американские аналитики отмечают, что последствия этих торговых ограничений могут растянуться на годы и выйти за рамки срока нынешней администрации.