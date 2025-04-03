Samsung решила отложить выпуск смартфона Galaxy S25 Edge до мая-июня. Источники утверждают, что причина — не технические проблемы, а стратегические изменения.

Южнокорейский гигант решил не спешить с выпуском своего ультратонкого флагмана. Еще месяц назад все указывало на апрельский анонс Galaxy S25 Edge, но теперь инсайдеры единогласно сдвигают сроки на май-июнь. И что важно — дело совсем не в браке или технических проблемах.

Похоже, в Samsung всерьез задумались о том, как представить этот смартфон миру. Первоначальный план с отдельным апрельским ивентом, судя по всему, отменяется. В кулуарах говорят о двух вариантах: либо эффектный онлайн-анонс с детальным тизером, либо включение Edge в презентацию складных новинок серии Z.

Особенно интригует возможная "перезагрузка" маркетинговой стратегии. Аналитики заметили, что в Samsung явно корректируют позиционирование модели на фоне слухов о предстоящем iPhone 17 Air. Видимо, решили не повторять историю с Galaxy S21 FE, который когда-то вышел позже конкурентов и потерял часть аудитории.

Что точно известно о самом устройстве? Это будет самый тонкий флагман в истории линейки Galaxy с мощным процессором Exynos 2500 и необычной модульной камерой. Интересно, что батарею обещают больше, чем можно было ожидать от такого тонкого корпуса.

Пока официальных комментариев от Samsung нет. Но если верить проверенным инсайдерам, ждать осталось недолго — решение о новой дате презентации примут в ближайшие недели. Главное, что подчеркивают источники — задержка точно не связана с качеством устройства, а значит, ждать стоит действительно интересного релиза.

Для поклонников бренда такая пауза может оказаться даже кстати. Во-первых, у Samsung будет больше времени на финальные улучшения. Во-вторых, летний релиз означает, что устройство получит больше внимания на фоне традиционного спада новостной активности в тех-индустрии.