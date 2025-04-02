Европейская комиссия наложила штрафы на 15 автопроизводителей за сговор против переработчиков автомобилей. Volkswagen получил самое крупное наказание — $137,7 млн, тогда как Mercedes вышел сухим из воды, сотрудничая со следствием.

Европейские автогиганты десятилетиями избегали оплаты услуг по переработке старых машин, и теперь им придется ответить за это. Комиссия ЕС выписала штрафы на общую сумму $495 млн Volkswagen, Stellantis, Renault и другим компаниям за создание картеля, который ограничивал конкуренцию в сфере утилизации.

С 2000 по 2015 год производители договорились не платить авторазборщикам, считая их бизнес и так прибыльным. Они также скрывали от покупателей данные о переработанных материалах в новых автомобилях, хотя по закону должны были их раскрывать. Координацию обеспечивала Европейская ассоциация автопроизводителей, организуя встречи и обмен конфиденциальной информацией.

Mercedes, хотя и участвовал в сговоре, избежал штрафа в $37,8 млн, первым предоставив доказательства. Honda, Mazda и Mitsubishi отделались меньшими наказаниями из-за ограниченной роли, а Renault и Stellantis смягчили штрафы, сотрудничая со следствием.

Volkswagen понес самые большие потери — $137,7 млн. Renault и Nissan вместе заплатят $87,9 млн, а Stellantis (включая Opel) — $80,8 млн.

Еврокомиссия подчеркивает, что такие картели вредят не только рынку, но и экологии, мешая развитию переработки. «Мы не потерпим сговоров, особенно тех, что ограничивают спрос на экологичные решения», — заявили в ведомстве. Теперь автопроизводителям придется пересмотреть подход к утилизации — под пристальным вниманием регуляторов.