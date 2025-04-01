Jagex представила RuneScape: Dragonwilds — кооперативную игру на выживание в открытом мире. Проект выйдет в ранний доступ на Steam этой весной.

Компания Jagex анонсировала неожиданный поворот в развитии своей культовой франшизы. RuneScape: Dragonwilds перенесет игроков на забытый континент Эшенфолл, где пробудились древние драконы. В отличие от классической MMORPG, новый проект сделает ставку на кооперативное выживание в группах до четырех человек.

Разработчики обещают уникальную магическую систему, позволяющую добывать ресурсы нестандартными способами — от взрывов рудных жил до призыва магических инструментов. Особое внимание уделено прогрессу персонажа: изучение новых заклинаний и рецептов крафта откроет дополнительные возможности.

Игра создается на Unreal Engine 5 командой ветеранов индустрии. При этом системные требования остаются демократичными. Jagex планирует завершить ранний доступ к 2026 году, активно учитывая мнение сообщества — первые закрытые тесты уже прошли с участием преданных фанатов серии.

Главной угрозой станет Королева Драконов, финальный босс, для победы над которым потребуется освоить все аспекты игрового мира. Dragonwilds сохраняет дух оригинального RuneScape, но предлагает свежий взгляд на вселенную Gielinor.

Игра в раннем доступе на Steam появится этой весной.