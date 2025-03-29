Объем микрозаймов в России в 2024 году вырос на рекордные 41%. Центробанк связывает этот рост с активностью заемщиков на маркетплейсах и перетоком клиентов из банков.

Российский рынок микрозаймов показал беспрецедентный рост в 2024 году. По данным Центробанка, общий портфель МФО увеличился на 41%, достигнув 624 млрд рублей. Задолженность физических лиц выросла еще сильнее — на 45%, до 523 млрд рублей. Таких темпов прироста не наблюдалось с 2015 года, когда регулятор начал вести статистику.

Основной драйвер роста — покупки на маркетплейсах. Многие россияне оформляют микрозаймы непосредственно на торговых площадках, где полная стоимость кредита колеблется от 27% до 69% годовых. Особенно активны так называемые "банковские МФО" — дочерние структуры крупных кредитных организаций и маркетплейсов. Они предлагают более выгодные условия благодаря доступу к дешевому фондированию внутри финансовых групп.

На фоне замедления банковского кредитования в четвертом квартале 2024 года МФО выдали рекордные 503 млрд рублей. Часть клиентов действительно перешла из банков в микрофинансовые организации, выбирая займы под 110% вместо кредитных карт. Однако доля микрозаймов в общем объеме потребительского кредитования остается небольшой — всего 3,7%.

Центробанк отмечает изменения в структуре рынка. Доля "займов до зарплаты" (PDL) сократилась до 25% — минимального значения за много лет. Вместо них МФО активно продвигают среднесрочные продукты (от месяца до года), на которые сейчас приходится 58% выдачи. Причина проста — такие займы медленнее расходуют лимиты регулятора.

На 1 июля 2024 года микрозаймы имели 9,8 млн россиян. Тенденция такова: сначала люди берут кредит в банке, а потом обращаются в МФО. Количество таких заемщиков за год выросло на 20%.

Регулятор готовит серьезные изменения на рынке микрозаймов. С июля 2025 года максимальная переплата сократится со 130% до 100% от суммы займа. Также введут запрет на "цепочки займов", когда новый кредит оформляют для погашения старого. По оценкам ЦБ, 60% микрозаймов сейчас входят в такие схемы. С 2026 года ограничат количество "дорогих" займов (свыше 200% годовых) до двух на человека, а с 2027 года введут правило "один заем в одни руки" и трехдневный "период охлаждения" между кредитами.