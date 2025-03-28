В отличие от предыдущих договоренностей, соглашение не предусматривает гарантий безопасности для Киева.

Американская администрация подготовила для Украины обновленные условия сотрудничества в ресурсной сфере. Согласно данным Financial Times, новые требования существенно расширяют доступ США к украинским активам.

Предложение охватывает нефть, газ и ключевые энергетические объекты, тогда как ранее речь шла только о редкоземельных металлах. Особенность новой сделки – отсутствие гарантий безопасности, которые Вашингтон предоставлял ранее.

Для управления доходами от добычи планируют создать специальный фонд. По информации Reuters, в его правлении будут три представителя США и два - Украины, что даёт американской стороне решающий голос при принятии решений.

Эксперты отмечают ужесточение условий по сравнению с предыдущими договоренностями.