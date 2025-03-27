Немецкий журналист Феликс Горнер, близкий к семье Шумахера, рассказал о текущем состоянии легендарного гонщика. По его словам, семикратный чемпион мира не может говорить и нуждается в постоянной помощи.

Спустя более десяти лет после трагического инцидента на горнолыжном курорте состояние Михаэля Шумахера остается тяжелым. Новые подробности о здоровье легенды автоспорта сообщил немецкий журналист Феликс Горнер, имеющий репутацию надежного источника информации о семье Шумахера.

По данным корреспондента RTL, бывший гонщик полностью лишен возможности вербального общения и требует круглосуточного ухода. Доступ к 56-летнему Шумахеру имеют не более 20 близких людей - семья продолжает строго охранять его частную жизнь.

Травма, полученная в декабре 2013 года во время катания на лыжах во французском Мерибеле, привела к тяжелым последствиям. После длительной искусственной вентиляции легких и реабилитации состояние чемпиона улучшилось, но остаётся крайне ограниченным.

В 2021 году документальный фильм Netflix подтвердил, что Шумахер не может передвигаться самостоятельно. В октябре 2024 года появились сообщения о его возможном присутствии на свадьбе дочери, однако никаких подтверждённых деталей об этом событии не публиковалось.

Семья продолжает политику максимальной конфиденциальности, считая это лучшим способом защиты интересов спортсмена. Врачи отмечают, что случай Шумахера остается одним из самых сложных в истории реабилитации после черепно-мозговых травм.