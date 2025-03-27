Дональд Трамп заявил о возможном введении масштабных пошлин на товары из ЕС и Канады, если они объединятся против США. Ранее он уже объявил о 25% налоге на импортные автомобили.

27 марта Дональд Трамп предупредил Европейский союз и Канаду о новых жестких тарифах в случае их совместных действий против США. Это заявление прозвучало на фоне уже запланированных пошлин на импортные автомобили.

В публикации на Truth Social Трамп заявил, что если ЕС и Канада объединятся, чтобы навредить американской экономике, США ответят расширенными пошлинами — значительно строже, чем текущие меры. Он напомнил, что Вашингтон долгое время был «лучшим другом» для обеих сторон.

Накануне президент США объявил о введении с 2 апреля 25% пошлины на все импортные легковые и грузовые автомобили. По оценкам Белого дома, это принесет бюджету около $100 млрд ежегодно.

В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала решение, назвав его вредным для бизнеса и потребителей. Она подчеркнула, что ЕС будет защищать свои экономические интересы, но не уточнила конкретные шаги.

Трамп продолжает курс на жесткую торговую политику, начатую еще в первый срок. Новые угрозы в адрес ЕС и Канады показывают, что он готов и дальше усиливать давление, несмотря на критику союзников.