Марсоход NASA Curiosity обнаружил в породе возрастом 3,7 млрд лет крупные органические соединения — длинноцепочечные алканы. Их происхождение пока не ясно, но они могут быть связаны с древней биологической активностью.

В образцах породы из залива Йеллоунайф, где миллиарды лет назад существовало озеро, марсоход Curiosity выявил органические молекулы необычно большого размера. Это открытие усиливает дискуссии о том, могла ли на Марсе существовать жизнь в далёком прошлом.

Анализ аргиллита, собранного в районе под названием Камберленд, показал наличие декана, ундекана и додекана — углеводородов с цепями из 10–12 атомов углерода. На Земле такие соединения часто образуются при распаде жиров, входящих в состав клеточных мембран. Ученые подчеркивают: аналогичные структуры могут возникать и без участия живых организмов, например, в результате геотермальных процессов.

Исследователи разработали новую методику нагрева образцов, позволившую выделить более крупные молекулы. При нагревании из породы высвободились карбоновые кислоты, которые превратились в алканы. Интерес вызвал паттерн их формирования: добавление по два атома углерода за цикл — процесс, характерный для земной биохимии.

«На Марсе мы видим ту же тенденцию, что и в земных организмах, но пока на основе всего трех молекул», — отметила доктор Каролин Фрейссинет, ведущий автор исследования. Она уточнила, что для подтверждения биологического происхождения нужны дополнительные доказательства.

Curiosity продолжает изучать кратер Гейла, преодолев за 12 лет более 32 км. С 2023 года ровер исследует сульфатосодержащие породы на склонах горы Шарп.

Обнаружение крупных органических молекул не доказывает существование марсианской жизни, но сужает область поиска.