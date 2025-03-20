Американские стартапы Exlabs и Antares Nuclear объединяют усилия для создания космического корабля с ядерным двигателем. Аппарат будет иметь полезную нагрузку весом 5000 кг и должен отправиться в космос в 2029 году.

Космические компании в США нацелены на создание нового космического аппарата, который будет использовать ядерные технологии для дальних миссий. Партнерство между Exlabs и Antares Nuclear обещает значительные достижения в области ядерной энергетики в космосе.

Космический аппарат Exlabs для научных исследований и экспериментов (SERV) будет оснащен микрореакторами от Antares. Это решение должно обеспечить стабильную и мощную энергию, необходимую для выполнения сложных задач в космосе. Генеральный директор Exlabs, Мэтью Шмидгалл, подчеркивает, что ядерная энергия предлагает значительные преимущества по сравнению с обычными солнечными панелями.

SERV спроектирован как модульный и автономный корабль, который сможет выполнять миссии как на геостационарной орбите, так и за ее пределами. Полезная нагрузка аппарата составит более 5000 кг, что позволит проводить различные научные исследования. Ожидается, что первый запуск состоится в конце 2028 или начале 2029 года.

Разработка микрореактора Antares активно продвигается. В феврале 2025 года компания открыла новый объект в Торрансе, штат Калифорния, площадью 11 883 квадратных метра. Это должно ускорить процесс создания эффективных ядерных систем для космических миссий.

Несмотря на все преимущества, ядерная энергетика сталкивается с рядом вызовов, включая строгие нормативные требования и вопросы безопасности. Тем не менее, как крупные корпорации, так и стартапы активно инвестируют в исследования, чтобы преодолеть эти препятствия. Например, Rolls-Royce получила финансирование от космического агентства Великобритании для разработки ядерного микрореактора, а Космические силы США выделили средства на проект, который сочетает химические и электрические двигатели.

Возможно, партнерство Exlabs и Antares может стать ключевым моментом в переходе к практическому использованию ядерных технологий в космосе.