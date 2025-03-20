Пэт Гелсингер, бывший генеральный директор Intel, раскритиковал цены на графические процессоры NVIDIA, утверждая, что они завышены для задач искусственного интеллекта. Он считает, что рынок вскоре осознает эту проблему.

На недавнем мероприятии NVIDIA GTC 2025 Пэт Гелсингер, ранее возглавлявший Intel, высказал свое мнение о текущей ценовой политике компании NVIDIA в отношении графических процессоров для искусственного интеллекта. Он считает, что стоимость этих GPU значительно превышает разумные ожидания, особенно для задач вывода. Гелсингер не только подверг критике ценовую стратегию, но и отметил, что успех Дженсена Хуанга, генерального директора NVIDIA, во многом обусловлен удачными обстоятельствами.

Гелсингер утверждает, что графические процессоры NVIDIA стоят около 10 000 долларов, что, по его мнению, является чрезмерной ценой для выполнения задач, связанных с выводом искусственного интеллекта. Он подчеркивает, что для достижения оптимальных результатов требуется более доступное и эффективное техническое решение. В разговоре о том, как Хуанг осознал потенциал ИИ, Гелсингер отметил, что его успех был не только результатом стратегического мышления, но и удачи.

По его словам, NVIDIA долгое время оставалась верной своей стратегии разработки технологий для работы с графикой, что в конечном итоге привело к успеху в области ИИ. Однако Гелсингер также выражает беспокойство по поводу того, что нынешний аппаратный стек не соответствует требованиям рынка, особенно в контексте вывода ИИ. Он считает, что Intel должна сосредоточиться на разработке более оптимизированных решений, чтобы конкурировать с NVIDIA.

Несмотря на критику, Гелсингер признает, что NVIDIA сделала значительные шаги в области ИИ, в то время как Intel сталкивается с трудностями. Компания недавно отказалась от своей линейки ИИ «Falcon Shores» и переключилась на новое поколение «Jaguar Shores». В то же время линейка Gaudi не смогла достичь ожидаемых результатов, уступая конкурентам, таким как Instinct и Hopper.

Гелсингер также заявил, что квантовая обработка, вероятно, станет следующей формой вычислений, на которой сосредоточится отрасль в будущем, и эта технология может выйти на рынок к концу этого десятилетия.