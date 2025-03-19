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Cantor Fitzgerald прогнозирует рост акций Tesla, но один из первых инвесторов требует отставки Маска
Эксперт Гэри Блэк утверждает, что акции Tesla достигли своего минимума, несмотря на предстоящие слабые квартальные отчеты. В то же время аналитик Cantor Fitzgerald предсказывает рост, в то время как один из первых инвесторов призывает Илона Маска уйти с поста CEO.

Ситуация вокруг акций Tesla продолжает оставаться напряженной. После падения цен на 51% от рекорда, установленного в декабре 2024 года, аналитики и инвесторы активно обсуждают, где находится дно для этой компании. Гэри Блэк из Future Fund считает, что акции достигли своего минимума, ссылаясь на данные о продажах, которые, по его мнению, не отклонились от исторической нормы.

Блэк обращает внимание на несколько факторов, которые негативно сказались на акциях Tesla. Прежде всего, он подчеркивает проблемы с запасами Model Y Juniper, что привело к задержкам в покупках. Он также указывает на опасения по поводу бренда, вызванные политическими действиями Илона Маска, а также на скептицизм вокруг новой доступной модели хэтчбека, производство которой начнется в конце второго квартала. Кроме того, конкуренция со стороны китайских производителей и общие вопросы оценки компании также играют свою роль.

Несмотря на это, Блэк утверждает, что Уолл-стрит ожидает от Tesla долгосрочного роста прибыли на уровне 35%, что предполагает будущий коэффициент P/E в диапазоне 70-75x. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы все еще верят в потенциал компании, несмотря на текущие трудности.

На фоне этих событий аналитик Cantor Fitzgerald, Андрес Шеппард, выразил оптимизм, установив целевую цену акций Tesla на уровне 425 долларов. Он считает, что текущая цена предлагает привлекательную точку входа для инвесторов. Шеппард выделяет несколько «материальных катализаторов», которые могут способствовать росту, включая запуск Robotaxi и новые модели автомобилей.

Тем не менее, Шеппард также ожидает, что Tesla столкнется с трудностями в первом квартале из-за слабых продаж в Европе и растущей конкуренции в Китае. Он подчеркивает, что только Китай составил около 21% доходов компании в 2024 финансовом году.

В то же время Росс Гербер, один из первых инвесторов Tesla, открыто призвал Илона Маска уйти в отставку. Он утверждает, что личность Маска создает раздор и негативно сказывается на репутации компании. Гербер управляет активами, включая 260 000 акций Tesla, и его мнение может оказать влияние на других инвесторов.

#tesla #илон маск #акции #инвестиции #cantor fitzgerald
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