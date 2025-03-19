Китайские власти отложили одобрение строительства завода BYD в Мексике, опасаясь утечки технологий в США. Министерство торговли Китая не предоставило необходимое разрешение для зарубежного производства.

По данным Financial Times, китайское правительство приостановило процесс одобрения строительства завода BYD в Мексике. Основная причина — опасения, что передовые технологии компании могут попасть в руки США через мексиканские каналы.

Власти Китая требуют от автопроизводителей получения разрешения на зарубежные проекты от Министерства торговли, и в случае BYD это решение еще не принято. Беспокойство связано с тем, что Мексика может получить доступ к технологиям интеллектуальных автомобилей, которые затем могут быть использованы в США. Источники утверждают, что близость Мексики к американской границе усиливает эти опасения.

Кроме того, новое мексиканское правительство проявляет недовольство по отношению к китайским компаниям, что создает дополнительные сложности для BYD. В феврале 2024 года менеджер BYD Mexico упоминал о планах по строительству завода, стоимость которого может достигать $600 миллионов. Этот завод должен был производить до 300 000 электромобилей в год.

В прошлом году BYD продала в Мексике более 40 000 автомобилей и надеется удвоить эти продажи в 2025 году. Открытие новых дилерских центров также входит в планы компании, однако неопределенность с одобрением завода ставит под угрозу эти амбиции.