Модель доступна в двух вариантах с ценами от 1 399 900 бат (около 3 400 000 рублей).

18 марта в Бангкоке IM Motors представила электрический кроссовер, переименованный для местного рынка из LS6 в IM6. Эта модель знаменует собой начало международной экспансии компании, которая стремится занять свою нишу на рынке электромобилей.

Кроссовер IM6 доступен в двух комплектациях: Premium и Performance. Начальная цена модели составляет 1 399 900 бат (около 3 400 000 рублей) для версии Premium, которая оснащена аккумулятором на 75 кВт•ч и обеспечивает запас хода до 550 км. Версия Performance, с аккумулятором на 100 кВт•ч, стоит 1 799 900 бат (примерно 4 400 000 рублей) и предлагает запас хода до 634 км.

Цены на IM6 сопоставимы с внедорожником Xpeng G6 в Таиланде и ниже, чем у Tesla Model Y. Это может привлечь внимание потребителей, ищущих альтернативы на растущем рынке электромобилей.

IM Motors уже запустила IM LS6 в Китае в октябре 2023 года, а обновленная версия вышла в сентябре 2024 года. В Китае модель предлагается в пяти вариантах с ценами, начинающимися от 239 900 юаней (около 1 690 000 рублей).

Компания планирует использовать IM6 и другие электрические седаны, такие как LS6 и L6, для выхода на премиальные рынки в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и других регионах.