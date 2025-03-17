Acer выпустила новую линейку видеокарт Radeon RX 9070, включая модели BiFrost и Nitro, которые предлагают тактовую частоту до 3,1 ГГц. Эти карты, с TDP в 340 Вт, нацелены на высокопроизводительный игровой процесс и требуют значительных затрат.

Компания Acer анонсировала шесть новых моделей графических процессоров серии Radeon RX 9070, которые включают как базовые, так и разгонные версии. В линейке представлены как модели BiFrost, так и Nitro, каждая из которых имеет свои особенности и целевую аудиторию.

Модели BiFrost и Nitro обеспечивают разнообразные решения для пользователей. Начнем с BiFrost Radeon RX 9070 XT OC, которая выделяется стильным дизайном и эффективным охладителем. Карта оснащена тремя вентиляторами и специально разработанным кожухом. Благодаря технологии FrostBlade 4.0, система охлаждения обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках. Тактовая частота этой модели достигает 3,1 ГГц, что делает её подходящей для серьезных игровых задач.

Аналогично выглядит и BiFrost Radeon RX 9070 OC, которая имеет два 8-контактных разъема питания и также рассчитана на TDP в 340 Вт. Хотя эта версия не предназначена для разгона, она все равно предлагает достойную производительность. Оба варианта имеют длину около 295 мм и занимают 2,5 слота.

Серия Nitro включает в себя как разгонные, так и стандартные модели. Nitro Radeon RX 9070 XT OC также достигает 3,1 ГГц и имеет три 8-контактных разъема питания. В отличие от BiFrost, Nitro RX 9070 XT в стандартной версии имеет TDP в 304 Вт и может работать с частотой до 2,97 ГГц в режиме boost.

Дополнительно, Nitro Radeon RX 9070 и RX 9070 OC имеют тактовые частоты до 2,7 ГГц и 2,52 ГГц соответственно, с TDP 245 Вт и 220 Вт. Несмотря на различия в производительности, обе модели имеют схожий дизайн.

Цены на новые графические процессоры еще не были полностью раскрыты, однако известно, что Nitro Radeon RX 9070 XT OC будет стоить около 829,99 долларов. Ожидается, что версии BiFrost будут стоить еще дороже. Дата выхода Nitro RX 9070 XT OC запланирована на апрель в США.