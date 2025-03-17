Это стало первой коммерческой операцией крупнейшего в мире грузового палубного судна.

Судно «Panzhou 8», которое считается самым крупным грузовым палубным судном в мире, отправилось в свой первый рейс. Оно покинуло порт Пэнлай, направляясь в Нидерланды, загрузившись 10 большими сваями для ветряных турбин.

Длина «Panzhou 8» составляет 256 метров, ширина — 51 метр, а глубина — 13 метров. Судно может перевозить до 58 405,4 тонны груза и обладает дальностью плавания до 16 000 морских миль. Его максимальная скорость превышает 15 узлов, что соответствует примерно 27,78 километрам в час. Судно спроектировано для работы в условиях с небольшими дрейфующими льдинами, что увеличивает регионы, где оно может использоваться.

Построенное на верфи Taizhou Zhonghang Shipyard для компании Jiangsu Fanzhou Shipping, «Panzhou 8» предназначено для транспортировки разнообразного оборудования. Оно может перевозить опорные блоки для морских нефтяных платформ, крупные стальные конструкции, а также оборудование для ядерной энергетики и ветроэнергетики. Судно также подходит для транспортировки упакованных опасных грузов.