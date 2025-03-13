После назначения Лип-Бу Тана на пост генерального директора Intel акции компании выросли на 12%. Инвесторы положительно восприняли его финансовый опыт и стратегический подход к бизнесу.

Корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана новым генеральным директором, что вызвало резкий рост цен на акции компании. Это событие стало значимым в контексте недавних трудностей Intel на рынке полупроводников и стремления вернуть себе утраченные позиции.

Лип-Бу Тан, вернувшийся в Intel после выхода из совета директоров в 2024 году, имеет богатый опыт в полупроводниковой отрасли и финансовом управлении. Его предшественник, Патрик Гелсингер, столкнулся с серьезными проблемами, пытаясь восстановить конкурентоспособность компании. В последние годы Intel теряла долю на рынке, уступив лидерство тайваньской TSMC, а также испытывала давление со стороны таких гигантов, как NVIDIA.

С назначением Тана инвесторы выразили надежду на новые стратегии и улучшения. Акции Intel подскочили на 12% на вторичном рынке, что свидетельствует о доверии к его способности изменить курс компании. Лип-Бу Тан имеет опыт работы в Cadence, известной компании в сфере автоматизации проектирования, что может оказаться полезным для Intel в разработке новых микросхем.

В своем пресс-релизе Тан отметил, что видит значительные возможности для реорганизации бизнеса. Его финансовая подготовка может сыграть ключевую роль, особенно если Intel решит разделить свои производственные и продуктовые направления. Такой шаг мог бы помочь компании сосредоточиться на своих сильных сторонах и улучшить финансовые показатели.

Однако путь к восстановлению не будет легким. За последние годы акции Intel потеряли почти 60% своей стоимости, и компания приостановила выплаты дивидендов. Тем не менее, 2025 год стал более оптимистичным, из-за небольшого роста акций. Спекуляции вокруг возможного сотрудничества с TSMC и поддержки со стороны администрации Трампа также способствовали повышению интереса к Intel.

Лип-Бу Тан вступит в должность 18 марта. Инвесторы надеются, что его опыт и стратегический подход помогут Intel вернуть утраченные позиции на рынке и создать новые возможности для роста.