На выставке Embedded World 2025 Intel впервые показала свои однокристальные системы Panther Lake. Команда Team Blue уверена в успешном запуске новых мобильных процессоров, которые обещают значительные улучшения в производительности.

На выставке Embedded World 2025 Intel продемонстрировала свои долгожданные однокристальные системы Panther Lake. Ранее информация о новых системах была доступна только ограниченному кругу лиц, включая бывшего CEO Intel Пэта Гелсингера.

Мобильная платформа "Core Ultra 300" представляет собой значительный шаг вперед для Intel. Она основана на новом 18A технологическом процессе, который должен определить будущее компании в области литейного производства. Ожидается, что Panther Lake начнет с линейки Panther Lake-H, которая станет первой в мобильном сегменте, за которой могут последовать более мощные варианты HX.

По имеющимся данным, процессоры "Core Ultra 300" будут использовать ядра Cougar Cove P-Cores и Skymont E-Cores. Встроенный графический процессор, скорее всего, будет основан на архитектуре Xe3, известной под кодовым названием Celestial, что является продолжением предыдущей архитектуры Battlemage. Предполагается, что новые процессоры смогут обеспечить до 180 TOPS AI-мощности.

Intel подтвердила, что Panther Lake выйдет во второй половине 2025 года, а потребительские продукты поступят на рынок в 2026 году.