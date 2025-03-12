Сатурн вновь подтвердил свой статус лунного короля, увеличив количество своих спутников до 274 благодаря открытию 128 новых лун. Астрономы использовали современные методы наблюдения для выявления этих крошечных объектов.

Сатурн, известный своими великолепными кольцами, теперь может похвастаться еще большим количеством лун. Астрономы обнаружили 128 новых спутников, что увеличивает общее число лун планеты до 274.

Открытие новых спутников стало возможным благодаря работе группы астрономов под руководством Эдварда Эштона из Института астрономии и астрофизики на Тайване. Используя канадско-французский телескоп на Гавайях, они применили метод «сдвига и стека». Этот подход позволяет улучшить видимость слабых объектов, накладывая последовательные изображения друг на друга для усиления сигнала.

Астрономы сначала идентифицировали 62 луны, но затем, проведя повторные наблюдения в 2023 году, обнаружили еще 128. Все новые спутники имеют неправильную форму и небольшие размеры — всего несколько километров в диаметре. Их временные обозначения уже зарегистрированы Международным астрономическим союзом. В будущем они получат имена, вдохновленные галльской, норвежской и инуитской мифологией.

Интересно, что новые луны могут рассказать о ранних этапах формирования нашей Солнечной системы. Их группировка указывает на то, что они, вероятно, являются остатками более крупных объектов, разрушенных в результате столкновений. Эксперты предполагают, что эти луны могли образоваться из фрагментов, которые были захвачены Сатурном и впоследствии разрушены.

Наблюдения показывают, что орбиты новых лун имеют большие эллиптические траектории, что отличает их от внутренних спутников. Это может указывать на сложные процессы взаимодействия в прошлом. Изучение этих орбит и состава лун может дать представление о столкновениях и миграции планет в Солнечной системе.



