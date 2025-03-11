Sony представила прототип искусственного интеллекта, основанный на персонаже Элой из игры Horizon. Разработка позволяет персонажу вести диалог с игроками в реальном времени, что открывает новые горизонты в гейминге.

Sony активно работает над внедрением искусственного интеллекта в видеоигры, и одним из самых интересных проектов стал прототип Элой из Horizon Forbidden West. Анонимный источник поделился внутренним видео, где демонстрируется, как персонаж может взаимодействовать с игроками, поддерживая разговор на основе голосовых подсказок.

В видео, представленном Шарвином Рагобардахалом, директором по разработке программного обеспечения в Sony Interactive Entertainment, показано, как Элой отвечает на вопросы игроков с помощью синтезированного голоса и реалистичных движений лица. Эта технология, разработанная в сотрудничестве с Guerrilla Games, демонстрирует потенциал ИИ в создании более глубокого взаимодействия между игроками и персонажами. Однако стоит отметить, что это всего лишь прототип, и его возможности могут измениться в будущем.

Интересно, что видео было удалено с YouTube после жалобы на нарушение авторских прав от Muso TNT Ltd. Причины удаления остаются неясными, но предположения о возможной утечке внутреннего материала Sony вызывают дополнительные вопросы о конфиденциальности разработок.