Компания Jaguar приняла решение радикально изменить свою стратегию, отказываясь от 85% текущих клиентов в пользу нового рынка элитной электрификации. Это решение связано с намерением привлечь более состоятельных потребителей, готовых инвестировать в инновационные модели.

В автомобильной отрасли смена стратегии может стать рискованным шагом. Jaguar, известный производитель премиальных автомобилей, решился на такой шаг, объявив о намерении отказаться от большинства своих существующих клиентов. Это решение стало следствием анализа рынка и стремления компании адаптироваться к новым условиям, связанным с растущим интересом к электромобилям.

Управляющий директор Jaguar Роудон Гловер отметил, что лишь 15% нынешних владельцев марки готовы снова выбрать Jaguar для следующей покупки. Это стало ключевым фактором, побудившим компанию пересмотреть свою стратегию. Jaguar планирует сосредоточиться на высококлассных электрокарах, что подразумевает значительное сокращение клиентской базы. Ожидается, что до 85% существующих клиентов перейдут к другим брендам.

Компания, входящая в состав Tata Motors, уже представила концепт нового электрического автомобиля Jaguar Type 00. Этот модельный ряд ориентирован на состоятельных потребителей, готовых платить за роскошь. В 2024 году Jaguar продал всего 33 000 автомобилей, что на 82% меньше по сравнению с 2018 годом, когда продажи достигали 180 800 единиц.

В процессе трансформации Jaguar уже прекратил производство популярных моделей, таких как XE, XF и F-Type. В следующем году компания планирует постепенно выйти из сегмента бензиновых внедорожников, оставив в производстве только F-Pace. Презентация серийной версии Type 00 запланирована на конец 2025 года. Гловер заверил, что серийная модель сохранит основные черты концепта, включая аэродинамический дизайн и отсутствие заднего стекла.

Jaguar стремится привлечь богатых городских жителей, для которых дизайн автомобиля становится приоритетом. Гловер подчеркнул, что в элитном сегменте покупатели ориентируются на внешний вид и интерьер, а технические характеристики отходят на второй план. Несмотря на это, компания не планирует оснащать свои новые модели двигателями внутреннего сгорания, оставаясь верной курсу на электрификацию.

По прогнозам, к 2030 году Jaguar намерен полностью перейти на производство электромобилей.