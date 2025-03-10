Apple анонсировала выпуск линейки iPhone 17, который включает кардинальные изменения в дизайне. Новые модели, включая iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, обещают обновления в области камер и форм-фактора.

Apple снова привлекает внимание к своей продукции, готовя к запуску новую линейку iPhone 17. Ожидается, что устройства появятся в продаже осенью этого года, и компания намерена предложить пользователям обновленный дизайн, который может вернуть интерес к их продуктам на рынке, особенно в Китае.

На YouTube-канале iDeviceHelp появились макеты iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, которые, как утверждается, основаны на внутренней документации Apple. Эти макеты демонстрируют значительные изменения в дизайне, особенно для модели iPhone 17 Pro. Основное внимание привлекает новая панель камеры, которая займет почти всю верхнюю часть задней панели устройства. Эта панель будет вмещать в себя все необходимые датчики, включая светодиодную вспышку и сканер LiDAR, что создает эффект двухцветного дизайна.





iPhone 17 Air, в свою очередь, также получит новую панель камеры, но меньшего размера. Ожидается, что эта модель будет иметь только один объектив, что делает ее более доступной для пользователей, которые не требуют сложных функций. Дизайн iPhone 17 Air будет соответствовать стилю старших моделей, но при этом будет значительно тоньше — всего 5,5 мм в самой узкой части. Это сделает его самым тонким iPhone, когда-либо выпущенным компанией.

Стандартный iPhone 17, по всей видимости, останется похожим на iPhone 16, что может вызвать смешанные чувства у пользователей. Отсутствие новой панели камеры может восприниматься как недостаток, однако это также создает четкое разделение между стандартной и «Pro» версиями, что может привлечь внимание к более дорогим моделям.

Apple надеется, что обновленный дизайн и новые функции помогут вернуть интерес к их продукции, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов. Важно отметить, что изменения направлены не только на улучшение внешнего вида, но и на повышение функциональности.