Аналитик Александр Потавин прокомментировал планы США по созданию стратегического резерва в криптовалюте. Это может побудить другие государства рассмотреть аналогичные меры, что повлияет на рынок криптовалют.

Согласно недавним заявлениям аналитиков, США могут создать стратегический резерв в криптовалюте, что вызвало интерес в мировом финансовом сообществе.

Потавин объяснил, что создание крипторезервов может быть актуально для государств, которые ищут пути диверсификации своих накоплений. Однако, по его словам, вопросы остаются: как именно власти будут выбирать криптовалюты для покупки и какие средства будут использоваться для этих целей.

Аналитик также указал на высокую волатильность криптовалют, что вызывает опасения у инвесторов. В стратегическом указе, подписанном Дональдом Трампом, недостаточно конкретики, что не устраивает участников рынка. Потавин добавил, что некоторые ответы могут появиться на саммите по криптовалютам в Белом доме, однако на данный момент слишком много неопределенности.

Важно отметить, что правительство США не планирует использовать налоговые деньги для создания крипторезерва, что охладило интерес инвесторов. Потавин считает, что подобный подход могут использовать и другие страны, но это не приведет к падению доллара как главной мировой валюты. Существуют перспективы для международного сотрудничества в области регулирования криптовалют.