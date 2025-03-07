Apple планирует выпустить складной iPhone, который может стать значительным шагом вперед в мобильных технологиях. Аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о цене, дизайне и функциях новинки.

Слухи о новом складном iPhone от Apple набирают популярность. Аналитик Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами, представил ряд интересных деталей о будущем устройстве. В этом материале он описал ожидаемую цену, ключевые функции и дизайн, который, по его мнению, должен привлечь внимание пользователей.

Первое, что бросается в глаза, — это цена. Согласно Куо, складной iPhone может стоить более $2000, а некоторые оценки поднимают эту цифру до $2500. Для сравнения, текущий флагманский iPhone 16 Pro Max стоит от $1199. Такой скачок в ценах может вызвать вопросы, но, как считает аналитик, преданные поклонники Apple не откажутся от новинки, если качество устройства соответствует ожиданиям.

Куо также прогнозирует, что массовое производство начнется в четвертом квартале 2026 года, и Apple планирует продать около 3,5 миллиона единиц. Вторая модель может выйти во второй половине 2027 года с продажами в 20 миллионов экземпляров. Эти цифры свидетельствуют о большом интересе к продукту, несмотря на высокую стоимость.

Следующий важный аспект — это использование искусственного интеллекта. Куо утверждает, что новый iPhone будет сосредоточен на интеграции ИИ-технологий. Устройство получит мультимодальные функции, позволяющие пользователям взаимодействовать с различными приложениями одновременно. Например, игроки смогут обсуждать свои планы с чат-ботом, одновременно просматривая карту. Это может стать значительным шагом в развитии смартфонов, которые становятся все более интеллектуальными.

Что касается дизайна, ожидается, что складной iPhone примет форму «книги» с вертикальным сгибом. Это решение сделает его конкурентом Galaxy Fold от Samsung. Куо отмечает, что новый iPhone не будет иметь видимых складок, а шарнир будет выполнен из нержавеющей стали и титана. Размеры устройства также впечатляют: внутренний экран будет составлять 7,8 дюймов, а внешний — 5,5 дюймов. В сложенном состоянии толщина составит 9–9,5 мм, а в разложенном — 4,5–4,8 мм.

Интересный момент — возвращение Touch ID. Куо предполагает, что новая модель может получить эту функцию, встроенную в боковую кнопку, аналогичную той, что используется в iPad Air. Это решение может оказаться логичным, учитывая ограничения по толщине и внутреннему пространству устройства, что делает Face ID менее практичным.

Что касается камеры, складной iPhone, вероятно, будет оснащен двойной камерой. Это решение может показаться менее привлекательным для фотографов, особенно по сравнению с тройными камерами, доступными в современных флагманах. Однако, как указывает Куо, фронтальная камера будет доступна как в сложенном, так и в разложенном состоянии, что может улучшить качество селфи.

Наконец, стоит упомянуть о батарее. Куо отметил, что новый iPhone будет использовать высокоплотные ячейки аккумулятора, аналогичные тем, что применяются в сверхтонком iPhone 17. Хотя точные данные о времени автономной работы пока неизвестны, Apple, скорее всего, будет позиционировать устройство как «работающее целый день», что стало стандартом для многих смартфонов.