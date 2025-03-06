Китайская автомобильная компания BYD рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе, в то время как уже идет работа над двумя другими. Это решение может помочь избежать новых пошлин и укрепить позиции на рынке.

Компания BYD, известная своими электромобилями, активно развивает свое присутствие в Европе. После успешных продаж по всему миру, включая 4,27 миллиона автомобилей в прошлом году, BYD стремится адаптироваться к новым условиям на европейском рынке.

Вице-президент BYD Стелла Ли объявила о планах компании рассмотреть возможность открытия третьего завода в Европе в течение ближайших 18–24 месяцев. Это решение связано с введением ЕС дополнительных пошлин на китайские автомобили, которые составляют 17,4%. Эти пошлины были введены после расследования, касающегося субсидий, предоставляемых китайским правительством.

В настоящее время BYD строит завод в Венгрии с мощностью 350 000 автомобилей в год, а также планирует создать производственную площадку в Турции, которая сможет выпускать 150 000 автомобилей к концу 2026 года. Эти заводы помогут компании избежать высоких пошлин и снизить производственные затраты.

Ли не предоставила информации о возможном месторасположении третьего завода, но отметила, что его открытие может значительно укрепить позиции BYD на европейском рынке. В условиях растущей конкуренции и изменяющихся тарифов, такое расширение может стать важным шагом для компании, стремящейся сохранить свою долю на рынке электромобилей.