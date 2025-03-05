Дефицит продукции Nvidia и надвигающиеся пошлины оказывают значительное влияние на продажи графических процессоров для ПК. Несмотря на рост поставок, рынок сталкивается с прогнозируемым снижением в ближайшие годы.

Ситуация на мировом рынке графических процессоров для ПК продолжает оставаться напряженной. Дефицит продукции Nvidia, которая контролирует 65% рынка, и ожидаемые пошлины на импортные товары создают дополнительные трудности для американских производителей и потребителей. В то же время, несмотря на рост поставок, аналитики предсказывают снижение спроса на дискретные графические процессоры в ближайшие годы.

По данным Jon Peddie Research, в последнем квартале 2024 года было отгружено более 78 миллионов графических процессоров, что на 6,2% больше, чем в предыдущем квартале. Однако, несмотря на этот рост, годовые поставки увеличились всего на 1%. Продажи графических процессоров для ноутбуков увеличились на 2%, в то время как спрос на настольные графические карты снизился на 3%. Аналитики ожидают, что общий рынок графических процессоров будет ежегодно сокращаться на 1% с 2024 по 2028 год. К 2030 году только 15% систем будут иметь дискретные графические процессоры.

Доктор Джон Педди, президент исследовательской группы, отметил, что дефицит Nvidia существенно сдерживает поставки GPU. Из-за своего доминирующего положения на рынке Nvidia не может удовлетворить растущий спрос, что, в свою очередь, замедляет общий рост сектора. Педди также предостерег, что ожидаемые пошлины могут еще больше снизить темпы роста в 2025 году.

На данный момент Nvidia сталкивается с трудностями в удовлетворении спроса на свои высокопроизводительные графические карты, такие как RTX 5090 и RTX 5070 Ti, которые отсутствуют на складах ритейлеров. Даже новый графический процессор Intel Arc B580, выпущенный несколько месяцев назад, по заверению западных СМИ, трудно найти в продаже. В то же время, AMD готовит новые модели Radeon RX 9070 XT, и надежды на их доступность остаются.

На фоне этих событий AMD и Intel немного увеличили свои доли на рынке, получив 1% и 0,8% соответственно от Nvidia. Это произошло после того, как Nvidia приостановила производство графических процессоров 40-й серии для подготовки к новым моделям Blackwell. Высказывается мнение, что несмотря на ожидаемый рост интереса к графическим картам, высокие цены, вызванные спекуляциями и пошлинами, могут отпугнуть потенциальных покупателей.