Этот показатель значительно превысит стартовые продажи PlayStation 5.

Ожидания вокруг выхода Nintendo Switch 2 растут. Консоль, которая была представлена ранее в этом году, готовится к запуску, и аналитики уверены, что она может установить новые рекорды по продажам.

По прогнозам экспертов, в первом квартале после выхода Switch 2 может быть реализовано 6 миллионов устройств. Это значительно больше, чем 4,5 миллиона, проданных PlayStation 5 за аналогичный период. Хидеки Ясуда, аналитик Toyo Securities, отметил, что Nintendo подготовила внушительный запас новых консолей, чтобы удовлетворить потенциальный спрос.

Ясуда подчеркивает, что если Switch 2 выйдет в июле 2025 года, то его стартовые продажи могут затмить конкурентов. Он считает, что Nintendo стремится опередить Sony, которая не планирует выпуск PlayStation 6 в ближайшие годы. Такой подход может изменить представления об идеальных сроках для запуска игровых консолей. Ясуда утверждает, что успешный старт Switch 2 мог бы опровергнуть мнение о том, что консоли должны выходить в преддверии рождественских распродаж, чтобы добиться успеха.