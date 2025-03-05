Audi представила новое поколение A6 Avant, который стал самым аэродинамичным универсалом марки с двигателем внутреннего сгорания. Модель предлагает современные технологии и улучшенные характеристики, что делает ее серьезным конкурентом в классе.

Компания Audi анонсировала выпуск нового A6 Avant — универсала, который сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Этот автомобиль призван составить конкуренцию таким моделям, как BMW 5-Series Touring и Mercedes E-Class Estate.

Новый A6 Avant стал самым аэродинамичным универсалом Audi, с коэффициентом лобового сопротивления 0,25. Длина автомобиля увеличилась на 60 мм, что теперь составляет 4990 мм. Модель построена на платформе PPC (Premium Platform Combustion), что позволяет внедрять адаптивную пневмоподвеску и полноприводную систему. В стандартной комплектации предусмотрено прогрессивное рулевое управление, обеспечивающее более точную обратную связь.

Двигатели нового A6 Avant включают бензиновые и дизельные варианты, все они оснащены 48-вольтовой системой MHEV Plus. Эта система не только повышает мощность на 24 л.с., но и позволяет рекуперировать энергию при торможении. В линейке двигателей представлены 2.0 TFSI (204 л.с.), 3.0 TFSI (367 л.с.) и 2.0 TDI (204 л.с.). В будущем ожидается появление гибридных версий.

Интерьер A6 Avant также впечатляет: цифровая приборная панель, до трех дисплеев, панорамный люк с регулируемым затемнением и аудиосистема Bang Olufsen. Кроме универсала, Audi планирует выпустить седан A6 и внедорожную версию A6 Allroad. Заказы на новый A6 Avant уже открыты, стартовая цена в Германии составляет €58 000, что на €1 900 меньше, чем у предыдущего поколения. Поставки начнутся в конце мая.