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Carscoops: Аварийность электромобилей в США растет, а ремонт стал дороже, чем у авто с ДВС
Количество аварий с электромобилями в США выросло на 38% в 2024 году, что привело к увеличению расходов на их ремонт. Средняя стоимость восстановления электромобилей остается высокой, несмотря на то, что новые модели с ДВС начинают приближаться к этим цифрам.

С ростом популярности электромобилей в США увеличивается и количество аварий с их участием. Издание Carscoops, ссылаясь на данные компании Mitchell, пишет, что в 2024 году количество претензий по авариям с аккумуляторными электромобилями (BEV) в США возросло на 38% по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция не удивляет, учитывая, что электромобили занимают все более заметное место на дорогах.

В 2024 году электромобили составили 2,71% всех аварийных претензий в США, что на 38% больше, чем в 2023 году. В Канаде этот показатель оказался еще выше — 3,84%, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные подтверждают, что электромобили становятся неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры Северной Америки.

Согласно исследованиям, в США в настоящее время доступно более 100 различных моделей электромобилей, а в Канаде — 75. Ожидается, что количество моделей продолжит расти, что, в свою очередь, может привести к увеличению числа аварий. Наиболее частые претензии по авариям поступают от владельцев Tesla. Модели Model Y и Model 3 занимают лидирующие позиции с частотой претензий 31,43% и 29,86% соответственно. В совокупности на эти две модели пришлось более 60% всех аварийных претензий среди электромобилей. Если учесть также Model S и Model X, доля Tesla увеличивается до 71,4%. Единственным электромобилем, не относящимся к Tesla, оказавшимся в пятерке лидеров, стал Ford Mustang Mach-E с частотой претензий 6,37%.

Что касается затрат на ремонт, то средние расходы на восстановление электромобилей в 2024 году составили $6 236, что на 3% меньше, чем в 2023 году. Для сравнения, автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) обошлись в среднем в $5 066. Однако новые модели с ДВС, стоимость ремонта которых составляет $6 127, начинают приближаться к электромобилям. Это связано с увеличением сложности новых автомобилей, что приводит к более высоким расходам на восстановление.

Некоторые производители, такие как Rivian, сталкиваются с критикой из-за высоких затрат на ремонт, даже в случаях незначительных повреждений. В то же время, стоимость электромобилей снижается быстрее, чем у других типов автомобилей. Это связано с падением производственных затрат и увеличением возраста транспортных средств, что вызывает беспокойство у потребителей о состоянии аккумуляторов, особенно в подержанных моделях. В результате, пишет Carscoops, средняя рыночная стоимость убытков для электромобилей снизилась до $33,346 в США (-22%) и $40,203 в Канаде (-18,5%).

Ситуация с авариями и затратами на ремонт электромобилей продолжает развиваться, и владельцы должны быть готовы к новым вызовам, связанным с эксплуатацией этих транспортных средств.

#сша #электромобили #статистика #ремонт #расходы #аварии
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Покажи заявления АМД, что карта 7900 GRE сделаны для Китая! А то по твоей логике серия 9070 тоже для Китая!!!
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Ссу На Шешуна
19:33
шеша это твои фото зоофильские.ты под чужим ником то не прячься.уо дегенерат и зоофил
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Ссу На Шешуна
19:33
тебя и так удалят и быстрее.в параде ты не участвуешь .ты его возглавляешь с шешуном вместе.два зоофила дегрода.
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unhurtable
19:32
Что ты уже долбился, заметно, имбецилушка, Golden Rabbit Edition от рождения, потом переименовали когда уже не тот год был, тогда же, кстати и начали мировые продажи. https://www.eurogamer.net/digital...
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Ссу На Шешуна
19:31
Сейчас банить тебя дегрода будем.новый ник придумаешь -фельдшер тпи два раз
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Маэстро
19:31
Ты больной ублюдок. Ищешь фото зоопорно.
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Михаил Иванов
19:30
А, что, конкретно, в орешник запихали? И как? Я, смотрю, вы разбираетесь в теме.
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
Ссу На Шешуна
19:30
действительно .зачем ты шешун зоо порно в свое время выложил.и вообще зачем снимал фото зачатия фельдшерка опущенного ?
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Ссу На Шешуна
19:29
Тебе ли зоофил чет постить.все хранишь бережно фоточки ??тебя отпустило ,,ты тут постоянно гашеный в щи приходишь
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