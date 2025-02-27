Tesla через свою дочернюю компанию Tesla Automation приобретает активы немецкой компании Manz, которая объявила о банкротстве. Сделка включает производственные мощности и сотрудников, что поможет Tesla укрепить свои позиции в Европе.

Tesla продолжает расширять свое влияние в Европе, приобретая активы немецкого производителя Manz. Это решение стало ответом на финансовые трудности, с которыми столкнулась Manz, заявившая о банкротстве в декабре 2024 года.

Согласно условиям сделки, Tesla Automation получит производственные мощности Manz и около 300 сотрудников, которые перейдут под её управление. Около 100 работников не войдут в сделку, но им предложат социальные программы поддержки. Хотя цена покупки остаётся конфиденциальной, средства пойдут на погашение долгов компании Manz, которая ранее специализировалась на проектировании аккумуляторов и автокомпонентов.

Ситуация для Manz сложилась крайне неудачно: несмотря на доход в €250 млн в 2023 году, компания продолжила работать с убытками. На момент банкротства в Manz трудилось 1200 человек, из которых 400 находились в Германии. Бывшие акционеры, скорее всего, не получат компенсации.

Для Tesla сделка с Manz означает значительное расширение производственных мощностей в Европе. В то время как рынок электромобилей сталкивается с трудностями, Tesla продолжает активно скупать активы. Однако сама компания Маска также испытывает проблемы: в начале 2025 года поставки электромобилей упали до рекордно низкого уровня, что связывают с обновлением Model Y и другими факторами.