Слухи о новом умном дверном звонке от Apple становятся все более настойчивыми. Устройство может получить поддержку MagSafe и интеграцию с Face ID, что обещает улучшить безопасность и удобство использования.

Разработка умного дверного звонка от Apple вызывает интерес в различных зарубежных пабликах. Известные инсайдеры сообщают о возможностях устройства, которое может выйти на рынок в 2026 году. В условиях растущей конкуренции в сегменте умных устройств, Apple стремится предложить инновационные решения, которые выделят его продукцию на фоне аналогов.

Недавние сообщения от инсайдеров, таких как Марк Гурман и Kosutami, подчеркивают, что новый дверной звонок Apple будет включать поддержку технологии MagSafe. Это может означать наличие встроенной аккумуляторной батареи, которая позволит заряжать устройство без проводов. Хотя умные дверные звонки обычно требуют подзарядки несколько раз в год, возможность беспроводной зарядки добавляет удобства.

Однако неясно, будет ли предусмотрен разъем USB-C для проводной зарядки. Некоторые эксперты предполагают, что Apple может использовать магнитное крепление для установки дверного звонка, но это решение несет риски. Магнитное крепление может сделать устройство более уязвимым к кражам, что важно учитывать в контексте безопасности.

Согласно информации Гурмана, выход нового устройства не планируется раньше 2026 года. В этом сегменте Apple будет конкурировать с Ring, принадлежащей Amazon, которая уже зарекомендовала себя на рынке умных дверных звонков. Ожидается, что Apple сосредоточится на вопросах конфиденциальности и безопасности, как это было реализовано в HomeKit Secure Video, обеспечивающем сквозное шифрование видеозаписей.

Apple активно развивает свое присутствие в области умного дома. В дополнение к дверному звонку, компания готовит к запуску умный хаб и внутреннюю камеру, которые должны конкурировать с продукцией таких брендов, как Logitech. Это расширение ассортимента подчеркивает стремление Apple занять более прочные позиции на рынке умных устройств.

Kosutami, известный своими точными утечками о продукции Apple, также предсказал использование металлического корпуса в iPhone 16 Pro. Однако его недавние прогнозы о выходе AirPods Pro 3 в 2024 году оказались ошибочными, что заставляет относиться к новым данным с определенной долей скепсиса.