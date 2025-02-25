Старт запланирован на 18:30 МСК, и зрители смогут наблюдать за процедурой старта в прямом эфире.

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, продолжает развивать космический туризм. Сегодня она запускает свою десятую пилотируемую миссию, которая пройдет на суборбитальном аппарате New Shepard. Старт миссии NS-30 запланирован на 18:30 МСК

Запуск NS-30 состоится с площадки в Западном Техасе. New Shepard, многоразовый космический аппарат, включает в себя ускоритель и капсулу, способную перевозить пассажиров. Эта миссия знаменует собой 30-й полет аппарата, что уже подчеркивает его надежность. Пассажиры смогут испытать кратковременную невесомость и насладиться видами Земли из космоса.

Blue Origin уже провела несколько успешных туристических полетов, что привлекло внимание к этой области. В прямом эфире зрители смогут увидеть, как команда готовится к старту и как проходит сам процесс запуска.



