Samsung планирует выпустить Galaxy S25 Edge с улучшенной системой охлаждения. Испарительная камера станет тоньше, но ее площадь увеличится для более эффективного рассеивания тепла.

Слухи о новом флагмане Samsung, Galaxy S25 Edge, продолжают поступать, вызывая интерес у самых разных эспертов. Обсуждения вокруг устройства касаются не только его дизайна, но и функциональности, в частности, системы охлаждения. Как сообщается, компания тестирует два прототипа, и один из них может стать основным вариантом для массового производства.

По информации, испарительная камера в Galaxy S25 Edge будет тоньше, чем в предыдущей модели Galaxy S25, но при этом ее площадь увеличится. Это решение направлено на оптимизацию рассеивания тепла, что критично для производительности устройства. Более крупная испарительная камера позволит более эффективно охлаждать компоненты, особенно учитывая тонкость нового флагмана, который будет всего 5,84 мм в толщину.

Поклонники ожидают, что уменьшение толщины устройства приведет к компромиссам в других аспектах, включая количество задних камер. В одной из версий будет только две камеры, в отличие от трех в другой модели. Это решение может показаться спорным, но стремление к созданию стильного и тонкого смартфона очевидно.

Важным аспектом является также вес устройства. Более тонкая испарительная камера может сделать Galaxy S25 Edge самым легким флагманом среди текущих моделей Samsung.

Пока что информация о производительности устройства ограничена тестами, проведенными с помощью Geekbench 6. Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в Galaxy S25 Edge, демонстрирует хорошие результаты, но короткие тесты не дают полного представления о том, как чипсет будет работать под нагрузкой в реальных условиях.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в апреле, и тогда пользователи смогут оценить все его особенности, включая новую испарительную камеру.