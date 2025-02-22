Инсайдер Digital Chat Station раскрыл информацию о первом складном iPhone, который можно ожидать не раньше 2026 года. Устройство может иметь внешние и внутренние дисплеи, схожие с Oppo Find N.

Слухи о первом складном iPhone становятся все более конкретными благодаря инсайдеру Digital Chat Station. По его словам, Apple планирует выпустить устройство, которое будет отличаться компактностью и эргономичностью.

Инсайдер сообщил, что внешний экран нового гаджета будет диагональю 5,49 дюйма, а внутренний – 7,74 дюйма. Такое сочетание размеров позволит создать устройство, удобное для использования одной рукой. По мнению Digital Chat Station, дизайн новинки будет напоминать Oppo Find N, но с некоторыми изменениями: iPhone будет более широким и коротким.

Сравнение с китайским смартфоном, который имеет 5,49 дюйма снаружи и 7,1 дюйма внутри, подчеркивает стремление Apple предложить пользователям компактный и функциональный продукт. Это может сделать iPhone одним из самых привлекательных складных смартфонов на рынке.