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Netflix готовит экранизацию игры Sifu с Чадом Стахелски в роли продюсера
Netflix анонсировал создание фильма по игре Sifu, посвященной боевым искусствам. Продюсером проекта станет Чад Стахелски, известный по франшизе о Джоне Уике.

Netflix продолжает развивать свои проекты, и на этот раз внимание привлекла игра Sifu, посвященная боевым искусствам. После первоначального анонса в 2022 году, проект получил новое развитие, и теперь его детали становятся более ясными.

Сценарий фильма напишет TS Knowlin, который ранее работал над «Голодными играми». Это обещает привнести в адаптацию интересный подход к сюжету и персонажам. Чад Стахелски, известный своими динамичными постановками боевых сцен, займется продюсированием.

Проект также включает Дмитрия М. Джонсона и Майка Голдберга из Story Kitchen, которые имеют опыт адаптации видеоигр, включая Sonic the Hedgehog. Однако пока остаются вопросы о формате: будет ли фильм анимированным или с живыми актерами, а также кто станет режиссером и исполнителями ролей.

#netflix #экранизация #sifu #боевые искусства #чад стахелски
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