Broadcom и TSMC изучают возможность приобретения различных подразделений Intel. Эти переговоры происходят на фоне серьезных финансовых проблем Intel и растущей конкуренции на рынке полупроводников.

На фоне растущей конкуренции и финансовых трудностей Intel, две крупные технологические компании, Broadcom и TSMC, проявляют интерес к возможным сделкам. По информации, опубликованной в The Wall Street Journal, обе компании рассматривают различные варианты, которые могут изменить структуру Intel и ее позиции на рынке.

Broadcom сосредоточился на сегментах проектирования и маркетинга микросхем Intel. В то время как компания ведет неофициальные переговоры с консультантами, она ищет партнера для управления производственными активами Intel. Этот шаг соответствует стратегии Broadcom по расширению через целевые приобретения. С другой стороны, TSMC, крупнейший контрактный производитель чипов в мире, рассматривает возможность создания консорциума для поглощения заводов Intel. Это позволит TSMC еще более укрепить свои позиции на глобальном рынке полупроводников.

Всем известно, что Intel сталкивается с серьезными вызовами. Финансовые показатели компании оставляют желать лучшего: в 2023 году она понесла убытки в 7 миллиардов долларов в своем производственном сегменте, а цена акций упала на 60%. Эти обстоятельства сделали Intel привлекательной целью для потенциальных инвесторов. Прежний генеральный директор Пэт Гелсингер ушел в декабре после ряда неудач, включая задержки в производственных планах и потерю доли на рынке чипов.

Тем не менее, любые переговоры о приобретении могут столкнуться с жестким регулированием со стороны правительства США. Администрация Трампа уже выражала обеспокоенность по поводу возможности иностранного контроля над американскими производственными мощностями Intel. Представитель Белого дома заявил, что внутренние производственные возможности Intel являются стратегически важными, что делает маловероятным одобрение сделки с TSMC.

По всей видимости, если Broadcom и TSMC решат продолжить свои планы, им придется преодолеть значительные нормативные барьеры и найти местных партнеров для соблюдения требований безопасности.