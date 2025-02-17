FromSoftware объявила о предстоящем дополнении для кооперативной игры Elden Ring: Nightreign, которое выйдет в четвертом квартале 2025 года. Изначально в описании упоминались новые персонажи и боссы, но формулировка изменилась.

Elden Ring: Nightreign, кооперативная игра в жанре rogue-lite battle royale, готовится к выпуску нового контента. Хотя проект не является «живым проектом», разработчики планируют обновления и дополнения, что подтверждает недавнее изменение в описании на платформе Steam.

Ранее в списке упоминались «дополнительные игровые персонажи и боссы», но теперь информация сократилась до более общего «дополнительный DLC будет доступен к четвертому кварталу 2025 года». Несмотря на конкретную дату, вполне возможно, что DLC выйдет раньше, чем ожидается.

Elden Ring: Nightreign запланирован к запуску 30 мая на нескольких платформах, включая Xbox и PlayStation. Важно отметить, что добавление новых персонажей и боссов может свидетельствовать о расширении игрового контента, что, безусловно, интересно фанатам.

На выходных состоялся первый закрытый сетевой тест, в ходе которого геймеры обнаружили ряд проблем. Однако в целом игра получила положительные отзывы, что повышает ожидания от будущих обновлений.