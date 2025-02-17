На мероприятии All-Star НБА были представлены новые роботы на базе искусственного интеллекта, которые помогают игрокам в тренировках.

На недавнем мероприятии All-Star Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был продемонстрирован видеоролик, в котором показаны новые роботы, работающие на базе искусственного интеллекта. Эти устройства призваны облегчить жизнь игрокам, предоставляя новые возможности для тренировок и взаимодействия.

Комиссар НБА Адам Сильвер представил роботов во время предварительного просмотра Матча звезд 2025 года. Один из них, известный как Automated Basketball Eng (ABE), стал партнером для баскетболистов, помогая им отрабатывать броски. Стивен Карри, звезда «Голден Стэйт Уорриорз», поделился своим опытом работы с ABE, отметив, что, несмотря на первоначальный дискомфорт, он быстро оценил преимущества этого устройства. Робот не требует отдыха и может поддерживать высокий темп тренировок.

Другой робот, Motion & Intercept Modular-Interface Coordination (MIMIC), был представлен главным тренером команды Стивом Керром. Несколько MIMIC способны имитировать игровые ситуации, что позволяет баскетболистам тренироваться в условиях, близких к реальным матчам. Керр даже отдает им команды, как если бы они были реальными игроками.





Третий робот, Kinematic Interface Tool, ориентирован на поддержку игроков вне площадки. Он взаимодействует с игроками, демонстрируя фильмы и проводя мотивационные сессии, тем самым способствуя поддержанию их морального духа.

Несмотря на многообещающие функции, остается вопрос, насколько эти устройства действительно повлияют на результаты команд. Если эффективность роботов подтвердится, многие другие клубы могут начать их внедрение, что может привести к созданию баскетбольных роботов специально для каждой конкретной команды.