Toyota представит третье поколение системы топливных элементов на выставке в Токио 19 февраля.

14 февраля Toyota Motor Corporation сообщила о разработке новой системы топливных элементов третьего поколения. Это решение станет частью стратегии компании по продвижению водородного транспорта и будет представлено на Международной выставке в Токио.

Система топливных элементов третьего поколения предназначена как для легковых автомобилей, так и для большегрузного транспорта. Она предлагает вдвое большую долговечность по сравнению с предыдущими моделями, что делает ее аналогичной по надежности дизельным двигателям. Также Toyota отметила, что новая система обеспечивает на 20% больший запас хода благодаря улучшенной топливной экономичности.

Преимущества новой технологии заключаются не только в долговечности, но и в снижении производственных затрат благодаря инновациям в конструкции ячеек. Компактные размеры системы позволяют легче интегрировать ее в различные транспортные средства и установки. Внедрение этой технологии начнется в Японии, Европе, Северной Америке и Китае в 2026 году, что открывает новые возможности для водородного транспорта.