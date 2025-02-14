Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple возможно изменит подход к дизайну iPhone 17 Pro и Pro Max с новыми панелями
Apple может представить обновленный дизайн для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, включая новую панель на задней стороне. Утечки показывают, что изменения коснутся и расположения камер.

Apple готовит к выпуску новые модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Утечки информации предполагают, что компания изменит внешний вид устройств, что может стать важным шагом в ответ на критику прежних дизайнов.

Согласно последним данным, Apple собирается изменить расположение камер на задней панели iPhone 17 Pro и Pro Max. Утечка CAD-рендера показала, что вместо привычной плоской задней стороны, где располагаются три камеры и датчик LiDAR, появится новая панель. Этот шаг может сделать устройства более похожими на серию Pixel от Google.

Кроме того, ожидается, что новая двухцветная отделка добавит контраст между панелью камеры и остальным корпусом. По информации, полученной от Джона Проссера, камеры займут большую площадь, а светодиодная вспышка и задний микрофон разместятся вертикально с правой стороны от камеры.

Apple, вероятно, осознает, что пользователи устали от однообразного дизайна. В прошлом году iPhone 16 Pro и Pro Max не получили ожидаемого восторга, что могло отразиться на финансовых показателях компании в первом квартале 2025 года. Несмотря на наличие больших дисплеев, модели не оправдали ожиданий. Это могло подтолкнуть Apple к изменению подхода в дизайне, чтобы привлечь внимание покупателей.

Тем не менее, стоит отметить, что репутация Джона Проссера в плане надежности информации вызывает вопросы. Поэтому, несмотря на интересные детали, стоит относиться к этой информации с осторожностью. Apple, как всегда, держит в секрете множество аспектов своих новых устройств, и только время покажет, какие изменения окажутся реальными.

#apple #дизайн #iphone 17 #утечки #камеры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
12
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
1
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
21
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
17
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
2
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
3
Remedy сообщили, что Разработка ремейков Max Payne 1 & 2 идет по плану
1
Microsoft выпустила февральское обновление KB5051974 для Windows 10
+
В Казани анонсировали мегапроект по строительству центра экстремальных водных видов спорта
+
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2
Уолтон Гоггинс: второй сезон «Фоллаут» превзойдет по масштабности первый
2
19FortyFive: Подводные лодки класса "Ясень-М" ВМФ России быстро модернизируют возможности страны
1
Tesla Model Y до конца года получит новые версии в разных ценовых категориях
+
Ученые из Саратовского университета нашли способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах
+
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
59
Lexus LFA с двигателем V8 и двойным турбонаддувом может получить преемника уже летом
+
В России построят завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки
+

Популярные статьи

Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
9
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
12
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
32
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
6
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
11

Сейчас обсуждают

Kenniover
16:46
Эх NITRO+ ,ещё дороже от этих финтифлюшек станет нахрен не нужных,маркетинговая фигня..очень жаль ,офигенная линейка.
Похоже, в SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT NITRO+ используется скрытый разъём питания
PanzerK
16:41
Ну мало ли... а K6-III вышел позже чем Pentium III, но при этом второй это процессор, а первый это AMD...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Evgeny Chezarin
16:39
Мы видим как ты сидишь на коленях перед обрезанной кормушкой хуанга Бесплатно. Ты настолько примитив и бесконечно глуп, что в твою дырявую голову до сих пор не пришла мысль запустить какой-нибудь ютюб...
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
PanzerK
16:39
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
ebatorуа
16:31
трамп просто свихнулся,после покушения на него и в свои под 80 он вынул шашку и стал рубать своих врагов ей.Ему в возрасте этом,терять уже нечего,а врагов своих он часть успеет уничтожить.Это месть у ...
Трамп снова пообещал для БРИКС введение 100-процентных пошлин из-за "игр с долларом"
jugador
16:27
Можно подумать американцы, когда то сдерживали свои обещания.
Трамп снова пообещал для БРИКС введение 100-процентных пошлин из-за "игр с долларом"
Владимир Колыбелкин
16:22
По воспоминаниям ветеранов пулимет MG был очень ценным трофеем. Только захватить его целым было большой удачей. Немецкие пулиметчики отбивались до последнего и в последний момент пулимет просто бросал...
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
DTS
16:18
После Черного моря, парковку выкопать это так - мелочевка. .)
В РФ возведут 500 хабов для зарядки электромобилей с общей стоимостью программы в 50 млрд рублей
OgoGoLog
16:16
Это они так "снизились", что после перекрытия украинской трубы, ЕС решили законодательно запретить ценам расти?
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
[IRanPast]
16:14
Ты несëшь наркомановский бред
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем