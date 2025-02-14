Apple может представить обновленный дизайн для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, включая новую панель на задней стороне. Утечки показывают, что изменения коснутся и расположения камер.

Apple готовит к выпуску новые модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Утечки информации предполагают, что компания изменит внешний вид устройств, что может стать важным шагом в ответ на критику прежних дизайнов.

Согласно последним данным, Apple собирается изменить расположение камер на задней панели iPhone 17 Pro и Pro Max. Утечка CAD-рендера показала, что вместо привычной плоской задней стороны, где располагаются три камеры и датчик LiDAR, появится новая панель. Этот шаг может сделать устройства более похожими на серию Pixel от Google.

Кроме того, ожидается, что новая двухцветная отделка добавит контраст между панелью камеры и остальным корпусом. По информации, полученной от Джона Проссера, камеры займут большую площадь, а светодиодная вспышка и задний микрофон разместятся вертикально с правой стороны от камеры.

Apple, вероятно, осознает, что пользователи устали от однообразного дизайна. В прошлом году iPhone 16 Pro и Pro Max не получили ожидаемого восторга, что могло отразиться на финансовых показателях компании в первом квартале 2025 года. Несмотря на наличие больших дисплеев, модели не оправдали ожиданий. Это могло подтолкнуть Apple к изменению подхода в дизайне, чтобы привлечь внимание покупателей.

Тем не менее, стоит отметить, что репутация Джона Проссера в плане надежности информации вызывает вопросы. Поэтому, несмотря на интересные детали, стоит относиться к этой информации с осторожностью. Apple, как всегда, держит в секрете множество аспектов своих новых устройств, и только время покажет, какие изменения окажутся реальными.