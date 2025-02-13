Иран впервые продемонстрировал систему запуска ударных беспилотников из подводного положения.

На выставке оборонной промышленности Иран продемонстрировал новую технологию, позволяющую запускать ударные беспилотники из подводного положения. Это событие привлекло внимание к возможностям иранских военных технологий.

Система запуска включает герметичный контейнер, который выталкивает беспилотник на поверхность. Затем носовой обтекатель отстреливается пиротехническим снарядом, и дрон запускается с помощью твердотопливного ускорителя. На кадрах, опубликованных в соцсети Х, можно увидеть беспилотник Rezvan, который впервые был представлен в этом году. Наземная версия дрона также использует контейнерный запуск и имеет складные крылья.

Оператор управляет полетом через видеоканал, используя оптическую станцию с телевизионной и тепловизионной системами. Однако пока нет информации о наличии автоматического наведения. Производитель утверждает, что Rezvan может находиться в воздухе до 20 минут на расстоянии до 20 км.