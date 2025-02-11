Пресс-секретарь президента России заявил, что нет подтверждений о прилете самолета, связанного с Уиткоффом. Он также отметил, что контакты с администрацией Трампа не планируются.

Недавние сообщения о возможном прилете самолета, связанного с американским посланником, вызвали интерес в российских и международных СМИ. Однако Кремль быстро отреагировал на эти слухи.

Дмитрий Песков, представляя позицию Кремля, заявил, что у них нет информации о частном самолете Gulfstream G650ER, который, как утверждается, прилетел из Вашингтона. Слухи о связи этого рейса с Стивом Уиткоффом активно обсуждались в соцсетях, однако официальные источники подтвердить их не смогли. Также Песков подчеркнул, что никаких контактов с администрацией Трампа, особенно по вопросам, касающимся Украины, в ближайшее время не планируется.